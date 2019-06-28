ПВО армии Хафтара сбили беспилотник сил ПНС у Триполи

КАИР, 28 июн — РИА Новости. Силы ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) командующего Халифы Хафтара в пятницу сбили беспилотник лояльных правительству национального согласия сил в окрестностях Триполи.

Согласно заявлению информационного центра Западного оперативного штаба ЛНА, беспилотник был сбит в небе над шоссе, ведущем в международный аэропорт Триполи. Дрон, отмечают военные, пытался нанести удары по позициям подразделений ЛНА.

В штабе также заявили, что сбитый летательный аппарат произведен в Турции.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.