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РИА Новости

ПВО армии Хафтара сбили беспилотник сил ПНС у Триполи

Вчера, 20:15
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КАИР, 28 июн — РИА Новости. Силы ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) командующего Халифы Хафтара в пятницу сбили беспилотник лояльных правительству национального согласия сил в окрестностях Триполи.
Согласно заявлению информационного центра Западного оперативного штаба ЛНА, беспилотник был сбит в небе над шоссе, ведущем в международный аэропорт Триполи. Дрон, отмечают военные, пытался нанести удары по позициям подразделений ЛНА.
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В штабе также заявили, что сбитый летательный аппарат произведен в Турции.
Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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