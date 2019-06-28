СБУ объявила одного из освобожденных украинцев в розыск за дезертирство

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Освобожденный властями самопровозглашенных республик Донбасса украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Ранее четверо украинских пленных Эдуард Михеев, Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов прибыли в Киев. Их передали представителю Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктору Медведчуку.

"Есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск", - сообщила Гитлянская во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского, трансляцию вело " Громадское ".

Пресс-секретарь СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних прав Украины. "Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.