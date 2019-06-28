Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T20:13Z
https://ria.ru/20190628/1556030530.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СБУ объявила одного из освобожденных украинцев в розыск за дезертирство

Вчера, 20:13
1392
КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Освобожденный властями самопровозглашенных республик Донбасса  украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Ранее четверо украинских пленных Эдуард Михеев, Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов прибыли в Киев. Их передали представителю Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктору Медведчуку.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
"Есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск", - сообщила Гитлянская  во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского, трансляцию вело "Громадское".
Пресс-секретарь СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних прав Украины. "Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.
Кроме того, она сообщила, что будут проведены фильтрационные мероприятия по проверке вернувшихся украинцев на предмет сотрудничества с ополченцами.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1480398
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Словакия обвинила российские спецслужбы в попытке проникнуть в госструктуры
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области. 5 июня 2019
По юго-восточному маршруту "Северного потока — 2" не выявили опасений
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Многие подходы украинской власти остаются непонятными, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри
Ассоциация вина Грузии призвала власти вести разумную политику с Россией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Кремле оценили встречу Путина и Мэй
Сергей Гаврилов
Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле помнят о российских заключенных и дипсобственности в США
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Меркель
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Петр Порошенко
Порошенко назвал встречу Путина и Трампа тревожным звонком для Украины
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
10:42Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"
10:40Трамп заявил о "прекрасной дискуссии" с Путиным
Лента новостейМолния