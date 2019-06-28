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РИА Новости

Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Халатность в действиях полиции сейчас не редкость, сотрудники зачастую занимаются бюрократией, а не расследованиями, такое мнение в пятницу в беседе с РИА Новости высказал председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков, отметив при этом и комплексную проблему - нехватку сотрудников полиции .
Ранее официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем. По ее словам, халатность полицейских, имевших информацию о серийных однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ, позволила теперь уже арестованному мужчине продолжать совершать преступления. Как пояснила Нефедова, информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня. Она рассказала, что подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена, но несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений.
"Безусловно, необходимо проверить действия полиции. Халатность в их действиях сейчас, к сожалению, не редкость. И самое проблемное, что полиция зачастую, больше занимается бюрократическими и формальными моментами, а не раскрытием преступлений по горячим следам, да и профессионалов, идейных сотрудников осталось немного", - считает Цветков.
По его словам, в полиции слабо собирается и закрепляется доказательная база после совершения преступления, не фиксируются все свидетели.
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"Но надо учитывать и комплексную проблему - нехватку сотрудников полиции. Их сократили в рамках реформы, существует большой недокомплект личного состава. Я часто бываю в тех местах, где были совершены преступления - там массовое скопление граждан, а полиции нет, руководителям территориальных отделов просто некого туда выставлять", - указал Цветков.
Он отметил также, что камеры видеонаблюдения тоже должны осматриваться специалистами в режиме реального времени, "а не только постфактум". "Но, опять же, все упирается в нехватку сотрудников. Эту проблему надо решать", - сказал Цветков.

Московский отравитель

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в отношении предполагаемого отравителя возбуждено семь уголовных дел - по статьям "кража" и "разбой", - в том числе по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади в Москве. Всего полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщили в МВД.
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Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве проживает с 2015 года.
Издание The Village также писало, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал напитками в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.
В то же время ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что члены ОНК обратили внимание, что Сабанов после ареста выглядел в СИЗО подавленным, правозащитникам показалось что у него абстинентный синдром, "возможно он долгое время до попадания в СИЗО принимал наркотические средства".
Мельников добавил, что отравитель не доучился в университете МВД, но закончил гражданский вуз и имеет юридическое образование. Сабанов сообщил правозащитникам, что работал в московском арбитражном суде, а в последнее время - продавцом в одном из московских универсамов.
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