Матвиенко пригласила швейцарского коллегу посетить Россию осенью

БЕРН, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье пригласила его посетить осенью Россию.
"Мы ждем вас осенью с визитом в Россию. Сможем продолжить наш диалог. Хотя мы уже сроки все визита согласовали, но я хотела бы передать официальное наше приглашение",- сказала Матвиенко на встрече.
Она отметила, что Швейцария для России очень важный надежный партнер.
"Мы удовлетворены тем, что в последние годы российско-швейцарские отношения развиваются очень активно", - добавила Матвиенко.