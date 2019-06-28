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РИА Новости

Матвиенко пригласила швейцарского коллегу посетить Россию осенью

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БЕРН, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье пригласила его посетить осенью Россию.
"Мы ждем вас осенью с визитом в Россию. Сможем продолжить наш диалог. Хотя мы уже сроки все визита согласовали, но я хотела бы передать официальное наше приглашение",- сказала Матвиенко на встрече.
Она отметила, что Швейцария для России очень важный надежный партнер.
"Мы удовлетворены тем, что в последние годы российско-швейцарские отношения развиваются очень активно", - добавила Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФШвейцарияРоссияВ мире
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