Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

G20, день первый: Трамп, Мэй и другие собеседники Путина На саммите "двадцатки" в Японии Владимир Путин проводит активные переговоры с коллегами. И почти всегда удается найти общий язык, даже с теми, кто предпочитает критиковать Россию. Хотя есть и исключения.