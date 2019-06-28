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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа

Вчера, 17:20
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МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Произошедшее между президентом США Дональдом Трампом и и.о. премьера Испании Педро Санчесом на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке, когда первый указал второму пальцем на его место за столом, было шуткой, заверили РИА Новости в правительстве Испании.
На кадрах, которые распространили испанские СМИ, видно, как перед началом заседания, когда лидеры глав государств и правительств рассаживались за круглым столом, в какой-то момент Санчес и Трамп оказались рядом. После того как лидеры коротко поздоровались, причем даже не пожали друг другу руки, Санчес пытался что-то еще сказать Трампу, но тот в ответ указал пальцем и.о. главы испанского кабинета на его место и прошел дальше. Санчес в ответ широко улыбнулся и сел. Испанские СМИ расценили этот жест как знак невежливого поведения американского президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 12:36
Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке
Источники РИА Новости в правительстве Испании со ссылкой на представителя службы протокола, который находился в непосредственной близости в этот момент, сообщили, что Трамп сказал Санчесу: "У тебя хорошее место" и показал на него. Именно это и вызвало смех и.о. премьера Испании, заверили в Монклоа.
"Ничего вроде приказа сесть или подобного. Этот эпизод был шуткой", - заверяют в правительстве.
Испания не является членом "Большой двадцатки", но участвует в заседаниях в Осаке как приглашенная страна.
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Саммит G20 в ОсакеПедро СанчесДональд ТрампСШАИспанияВ мире
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