В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Произошедшее между президентом США Дональдом Трампом и и.о. премьера Испании Педро Санчесом на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке, когда первый указал второму пальцем на его место за столом, было шуткой, заверили РИА Новости в правительстве Испании.

На кадрах, которые распространили испанские СМИ, видно, как перед началом заседания, когда лидеры глав государств и правительств рассаживались за круглым столом, в какой-то момент Санчес и Трамп оказались рядом. После того как лидеры коротко поздоровались, причем даже не пожали друг другу руки, Санчес пытался что-то еще сказать Трампу, но тот в ответ указал пальцем и.о. главы испанского кабинета на его место и прошел дальше. Санчес в ответ широко улыбнулся и сел. Испанские СМИ расценили этот жест как знак невежливого поведения американского президента.

Источники РИА Новости в правительстве Испании со ссылкой на представителя службы протокола, который находился в непосредственной близости в этот момент, сообщили, что Трамп сказал Санчесу: "У тебя хорошее место" и показал на него. Именно это и вызвало смех и.о. премьера Испании, заверили в Монклоа.

"Ничего вроде приказа сесть или подобного. Этот эпизод был шуткой", - заверяют в правительстве.