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РИА Новости

В партии Порошенко заявили, что в их офисе планируются обыски

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктория Сюмар на заседании Верховной рады Украины
Виктория Сюмар на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, Виктория Сюмар заявила, что в офисе политсилы планируются обыски.
"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС ("Европейская солидарность" - ред.). Это прозрачный офис, здесь легко, очевидно, проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает, - это основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать", - цитирует Сюмар пресс-служба партии.
По ее словам, второй раз за последние полгода "голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий".
Она отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые странным образом объединили публичные "позиции" бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова и Госбюро расследований.
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"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от государственного бюро расследований", - приводит слова Сюмар пресс-служба.
Она также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозе демократическим выборам.
Ранее Госбюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены Порошенко. Юрист считает, что Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Также, как заявлял Портнов, Госбюро расследований возбудило дело о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой" и по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
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