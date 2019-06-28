В партии Порошенко заявили, что в их офисе планируются обыски

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, Виктория Сюмар заявила, что в офисе политсилы планируются обыски.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС ("Европейская солидарность" - ред.). Это прозрачный офис, здесь легко, очевидно, проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает, - это основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать", - цитирует Сюмар пресс-служба партии.

По ее словам, второй раз за последние полгода "голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий".

Она отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые странным образом объединили публичные "позиции" бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова и Госбюро расследований.

"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от государственного бюро расследований", - приводит слова Сюмар пресс-служба.

Она также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозе демократическим выборам.