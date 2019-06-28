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РИА Новости

В Воронежской области нашли мертвым мужчину, убившего женщину и ее внука

Вчера, 16:56
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Житель Белгородской области, подозреваемый в том, что убил мать и сына своей бывшей возлюбленной, а ее саму и ее сожителя ранил, найден мертвым на территории Воронежской области, сообщает в пятницу СУСК РФ по Белгородской области.
По данным следствия, вечером 26 июня 2019 года 37-летний житель Алексеевского района Белгородской области вошел с огнестрельным оружием в квартиру к бывшей сожительнице. Он убил ее мать-пенсионерку, ее 10-летнего сына, а также ранил 34-летнюю женщину и находившегося рядом с ней мужчину. С места преступления убийца скрылся. СК возбудил дело об убийстве и покушении на убийство.
27 июня, 15:06
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"В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий 27 июня 2019 года на территории Каменского района Воронежской области обнаружено тело подозреваемого". - говорится в сообщении.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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Белгородская областьПроисшествия
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