В Воронежской области нашли мертвым мужчину, убившего женщину и ее внука

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Житель Белгородской области, подозреваемый в том, что убил мать и сына своей бывшей возлюбленной, а ее саму и ее сожителя ранил, найден мертвым на территории Воронежской области, сообщает в пятницу СУСК РФ по Белгородской области.

По данным следствия, вечером 26 июня 2019 года 37-летний житель Алексеевского района Белгородской области вошел с огнестрельным оружием в квартиру к бывшей сожительнице. Он убил ее мать-пенсионерку, ее 10-летнего сына, а также ранил 34-летнюю женщину и находившегося рядом с ней мужчину. С места преступления убийца скрылся. СК возбудил дело об убийстве и покушении на убийство.

"В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий 27 июня 2019 года на территории Каменского района Воронежской области обнаружено тело подозреваемого". - говорится в сообщении.