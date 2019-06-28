Медведчук поблагодарил Минск за помощь в организации передачи пленных Киеву

"Мы согласовывали этот вопрос с властями Беларуси. И мы им благодарны за то, что они нам в этом помогли", - сказал Медведчук журналистам в пятницу в Минске.

Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли вопросы нынешнего освобождения пленных на его последних встречах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, политик сказал, что нет, так как решения об освобождении на тот момент еще не было. "Мы говорили по вопросам мира. По вопросу обмена мы не могли говорить, потому что не было такого решения. Это решение, как вы понимаете, возникло несколько дней тому назад, окончательно сформировалось вчера и было публично оглашено. А до этого естественно об этом говорить нельзя было по разным причинам", - отметил украинский политик.