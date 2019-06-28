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РИА Новости

Медведчук поблагодарил Минск за помощь в организации передачи пленных Киеву

Вчера, 16:53
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что благодарен белорусским властям за содействие в организации процесса передачи самопровозглашенными республиками Донбасса украинской стороне четырех пленных украинцев.
Ранее в аэропорту Минска состоялась передача освобожденных в одностороннем порядке Киеву украинцев, которые удерживались на территории ЛНР и ДНР в связи с конфликтом в Донбассе. В пятницу в сопровождении Медведчука четверо украинцев прибудут самолетом в Киев.
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"Мы согласовывали этот вопрос с властями Беларуси. И мы им благодарны за то, что они нам в этом помогли", - сказал Медведчук журналистам в пятницу в Минске.
Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли вопросы нынешнего освобождения пленных на его последних встречах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, политик сказал, что нет, так как решения об освобождении на тот момент еще не было. "Мы говорили по вопросам мира. По вопросу обмена мы не могли говорить, потому что не было такого решения. Это решение, как вы понимаете, возникло несколько дней тому назад, окончательно сформировалось вчера и было публично оглашено. А до этого естественно об этом говорить нельзя было по разным причинам", - отметил украинский политик.
Он также пояснил журналистам, что освобожденные украинцы находятся в аэропорту Минске по процедуре транзита, на территорию республики они не выходили и проследуют в Киев.
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