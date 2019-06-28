Медведчук заявил, что ему известно о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ему известно о 70 украинцах, находящихся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В пятницу в Минске представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали Медведчуку четырех пленных. Соответствующая договоренность по инициативе Медведчука была достигнута накануне. После обмена Медведчук заявил, что для того, чтобы произвести обмен всех на всех Киеву и Донбассу нужно всего несколько дней, при том что последний обмен был в декабре 2017 года. В пятницу в сопровождении Медведчука четверо украинцев прибудут самолетом в Киев.

"Кто-то пытается навязать мысль, что я представляю Украину. Я гражданин Украины, который длительное время занимается этими вопросами (освобождения пленных - ред.). По тем сведениям, которые есть у нас, установленных лиц на неконтролируемой территории Донецка и Луганска - 70 человек (пленных - ред.)", - заявил Медведчук журналистам в Минске. По его словам, этих людей удалось установить благодаря обращениям родственникам.

Политик подчеркнул, что не является посредником действующего президента Украины Владимира Зеленского и не собирается им становиться. "Если я и являюсь посредником, то , наверное, родственников этих людей (пленных - ред.)", - отметил он.

Медведчук добавил, что обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной не проводилися уже долгое время, и высказал мнение, что масштабный обмен в ближайшее время вряд ли возможен. "Как будет действовать новая власть, мне неизвестно, но с учетом вчерашней реакции господина Зеленского (на действия Медведчука по освобождению - ред.) мне слабо верится в то, что такие обмены и освобождения продолжатся", - сказал политик.