Медведчук вынуждает Киев работать над обменом пленными, считает эксперт

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, вернув из заключения в Донбассе четырех украинцев, вынуждает президента Владимира Зеленского включаться в работу по обмену пленными, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В пятницу в Минске представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали Медведчуку четырех пленных. Соответствующая договоренность по инициативе Медведчука была достигнута накануне. После обмена Медведчук заявил, что для того, чтобы произвести обмен всех на всех Киеву и Донбассу нужно всего несколько дней, при том что последний обмен был в декабре 2017 года. Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром.

"Разумеется, раз он (Медведчук) говорит, то кто более компетентен? Конечно, он, он абсолютно погружен в тему, знает все подводные камни, даже все фамилии ему известны - он же этим занимался. Так что если говорит, что в течение нескольких дней можно согласовать, то так и есть", - заявил Погребинский РИА Новости, комментируя слова Медведчука о возможности согласовать обмен за несколько дней.

Комментируя реакцию Зеленского на действия Медведчука, эксперт отметил, что возвращение четырех украинцев было инициативой политической силы, "общественного актива, который подталкивает власть".

"Ситуация какая? Люди сидят по обе стороны. Власть пока реально не вошла в полные полномочия. Так что делать? Тянуть дальше эту историю, пока не пройдут выборы (в Верховную раду), президент получит какую-то поддержку в правительстве и парламенте и тогда сможет что-то делать? Мне кажется, что раз есть возможность сделать это раньше, то надо делать", - добавил собеседник агентства.

Реакция Зеленского, по словам Погребинского, продемонстрировала его недовольство.