Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T15:55Z
https://ria.ru/20190628/1556021279.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155602/12/1556021214_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e7b181fe460e0be502b46203c9a1a74c.jpg
РИА Новости

Медведчук вынуждает Киев работать над обменом пленными, считает эксперт

Вчера, 15:55
411
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, вернув из заключения в Донбассе четырех украинцев, вынуждает президента Владимира Зеленского включаться в работу по обмену пленными, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
В пятницу в Минске представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали Медведчуку четырех пленных. Соответствующая договоренность по инициативе Медведчука была достигнута накануне. После обмена Медведчук заявил, что для того, чтобы произвести обмен всех на всех Киеву и Донбассу нужно всего несколько дней, при том что последний обмен был в декабре 2017 года. Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
"Разумеется, раз он (Медведчук) говорит, то кто более компетентен? Конечно, он, он абсолютно погружен в тему, знает все подводные камни, даже все фамилии ему известны - он же этим занимался. Так что если говорит, что в течение нескольких дней можно согласовать, то так и есть", - заявил Погребинский РИА Новости, комментируя слова Медведчука о возможности согласовать обмен за несколько дней.
Комментируя реакцию Зеленского на действия Медведчука, эксперт отметил, что возвращение четырех украинцев было инициативой политической силы, "общественного актива, который подталкивает власть".
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Вчера, 15:06
Медведчук: обмен пленными "всех на всех" можно провести за несколько дней
"Ситуация какая? Люди сидят по обе стороны. Власть пока реально не вошла в полные полномочия. Так что делать? Тянуть дальше эту историю, пока не пройдут выборы (в Верховную раду), президент получит какую-то поддержку в правительстве и парламенте и тогда сможет что-то делать? Мне кажется, что раз есть возможность сделать это раньше, то надо делать", - добавил собеседник агентства.
Реакция Зеленского, по словам Погребинского, продемонстрировала его недовольство.
"Я понимаю, обиделся - обещал это сделать и не сделал, а тут пришел человек, который это сделал без разрешения. Я считаю, что это работа Медведчука на общество. Посмотрим, как общество на это отреагирует, но у Зеленского нет другого выхода кроме как включится в этот процесс и показать, что он тоже может продвигаться по пути освобождения незаконно удерживаемых. Как бы ему ни несимпатично было, как это все было сделано, но другого выхода у него нет. Этим самоуправством Медведчук подталкивает Зеленского к выполнению его же собственных обещаний", - считает эксперт.
700000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукМихаил ПогребинскийВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Медведчук заявил, что шаги по освобождению пленных не мешают работе Киева
В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства
Джереми Хант
Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме
Лента
новостей
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Медведчук: обмен пленными "всех на всех" можно провести за несколько дней
Президент США Дональд Трамп
Трамп указал и.о. премьера Испании на его место на саммите "двадцатки"
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной "с чистого листа"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук заявил, что ему известно о 70 пленных украинцах в ДНР и ЛНР
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков прокомментировал заявление Мэй про отношения с Россией
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Киев не сможет подписать новый газовый контракт в этом году, заявил Миллер
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Во Франции побит абсолютный температурный рекорд
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп допустил, что перейдет на территорию КНДР из демилитаризованной зоны
Газодобывающее предприятие на Украине
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Медведчук рассказал о планах посетить Россию
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
Лента новостейМолния