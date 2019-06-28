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РИА Новости

Медведчук заявил, что шаги по освобождению пленных не мешают работе Киева

Вчера, 15:52
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками об освобождении пленных не мешают переговорам официальной делегации Киева в контактной группе по Донбассу.
В четверг в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и Медведчука, на которой главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу украинского политика по освобождению нескольких пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
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"А почему это (деятельность Медведчука по освобождению пленных в Донбассе - ред.) должно мешать? Если они занимаются вопросами организации обмена, а я занимаюсь освобождением", - сказал Медведчук журналистам в пятницу в Минске, отвечая на вопрос, создает ли его работа помеху делегации Киева в контактной группе во главе с Леонидом Кучмой.
По словам Медведчука, если будет политическая воля Киева, в данном случае президента Украины Владимира Зеленского, "то обмен можно произвести за несколько дней, с учетом того, что есть установленные лица, которых разыскивают Донецк и Луганск на Украине и которых разыскивает Украина на неподконтрольных территориях Донецка и Луганска".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВиктор МедведчукДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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