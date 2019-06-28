Медведчук заявил, что шаги по освобождению пленных не мешают работе Киева

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками об освобождении пленных не мешают переговорам официальной делегации Киева в контактной группе по Донбассу.
В четверг в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и Медведчука, на которой главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу украинского политика по освобождению нескольких пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.
"А почему это (деятельность Медведчука по освобождению пленных в Донбассе - ред.) должно мешать? Если они занимаются вопросами организации обмена, а я занимаюсь освобождением", - сказал Медведчук журналистам в пятницу в Минске, отвечая на вопрос, создает ли его работа помеху делегации Киева в контактной группе во главе с Леонидом Кучмой.
По словам Медведчука, если будет политическая воля Киева, в данном случае президента Украины Владимира Зеленского, "то обмен можно произвести за несколько дней, с учетом того, что есть установленные лица, которых разыскивают Донецк и Луганск на Украине и которых разыскивает Украина на неподконтрольных территориях Донецка и Луганска".