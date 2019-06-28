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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Меркель и Си Цзиньпин выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанк Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и высказались на необходимость сохранения сделки, говорится в сообщении МИД.
Встреча состоялась на полях проходящего в Осаке саммита G20.
"Стороны обменялись мнениями по иранской ядерной проблеме и сходятся во мнении, что необходимо выполнять СВПД, посредством диалога решать проблему, избегать дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в заявлении МИД КНР.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
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При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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