Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T15:41Z
https://ria.ru/20190628/1556019510.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155599/74/1555997433_150:0:2961:1581_1036x0_80_0_0_3483f4f916a01134b7dee37ea7833c74.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

Вчера, 15:18
59578
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о деталях переговоров Владимира Путина в первый день саммита G20 в японской Осаке.

БРИКС

Перед официальным открытием "Двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.
Организатором встречи выступила Бразилия.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Вчера, 05:23
БРИКС должен добиваться реформы МВФ, заявил Путин
"Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", — сказал Песков.
На саммите лидеры пяти государств затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.
"Индийские партнеры обсуждали необходимость укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом", — добавил пресс-секретарь.

Трамп

После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.
Как отметил представитель Кремля, два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени.
Встреча Путина и Трампа в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изначально на встречу отводился примерно час.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.
"Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", — сказал Песков.
Также два лидера обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.
"Достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", — добавил пресс-секретарь президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 11:11
Встреча в Осаке. Кто мешал говорить Путину и ТрампуЛидеры России и США встретились на саммите G20 в Японии. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений двух стран. Из Осаки передает обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.
Президенты договорились, что МИД, Госдепартамент и Минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно.
В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

"Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено".

Дмитрий Песков
В целом переговоры прошли в позитивном ключе, у двух лидеров есть настрой на налаживание диалога, подчеркнул представитель Кремля.

Мэй

Также у российского лидера прошла двусторонняя встреча с британским премьером Терезой Мэй.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 14:54
Песков прокомментировал заявление Мэй про отношения с Россией
В начале встречи два лидера пообщались в формате тет-а-тет только в присутствии переводчиков.
"Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента", — отметил пресс-секретарь.
После этого прошли переговоры в расширенном составе, стороны обменялись мнениями по Украине, Сирии, Ирану.
Также у Москвы и Лондона есть понимание, что необходимо принять меры для оживления взаимодействия в интересах бизнеса, добавил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Великобритания вправе сама определять, как развивать отношения с Россией, Москва же готова на диалог по всем, даже самым острым, вопросам.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 12:24
Лидеры G20 приняли декларацию по цифровой экономике

Макрон

После завершения официальной программы первого дня саммита лидеры стран "Двадцатки" отправились на прием от имени премьер-министра Японии Синздо Абэ. Однако официальные встречи на этом не закончились.
После приема российский лидер прибыл в резиденцию, которую он занимает на время саммита, куда к нему приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тепло поприветствовал Путина, сказав ему по-русски "привет".
Российский лидер во время переговоров подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров для Москвы.
Также он пригласил своего французского коллегу на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Макрон, в свою очередь, выразил надежду, что в июле состоится встреча в "нормандском формате".
Он также предложил Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии, так как положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.
"В текущем международном контексте самое важное — это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы".
Эммануэль Макрон

Мун Чжэ Ин

На встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином Путин предложил обсудить ситуацию на Корейском полуострове.
Он отметил также, что добрососедские отношения двух стран развиваются должным образом, растет товарооборот.
В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров — пятая по счету.
"Чем чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения", — сказал он.
Совместные учения Южной Кореи и США. Архивное фото
5 июня, 04:14
В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
44411441441
Обсудить 11
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБРИКСТереза МэйБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинЯпонияРоссия
Популярные комментарии
Потому что вы живёте по принципу "там хорошо, где нас нет". А умные люди живут по другому принципу: где родился, там и пригодился. Нормально мы живём, ничуть не хуже, чем в других странах. А может, даже и получше.
28 июня, 16:00
mm3minaeva
64101010
Почему у нас уровень жизни ниже чем в остальных странах этой 20-ки?
28 июня, 15:36
Вася Кремлеботов
19100153
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
РИА
Новости
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер сыграл в Осаке на черном рояле
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков прокомментировал заявление Мэй про отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков рассказал о реакции Трампа на приглашение посетить парад Победы
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
Лента новостейМолния