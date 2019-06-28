В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о деталях переговоров Владимира Путина в первый день саммита G20 в японской Осаке.

БРИКС

Перед официальным открытием "Двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.

Организатором встречи выступила Бразилия.

"Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", — сказал Песков.

На саммите лидеры пяти государств затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.

"Индийские партнеры обсуждали необходимость укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом", — добавил пресс-секретарь.

Трамп

После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.

Как отметил представитель Кремля, два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени.

В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.

"Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", — сказал Песков.

Также два лидера обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.

"Достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", — добавил пресс-секретарь президента.

Президенты договорились, что МИД, Госдепартамент и Минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно.

В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

"Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено". Дмитрий Песков

В целом переговоры прошли в позитивном ключе, у двух лидеров есть настрой на налаживание диалога, подчеркнул представитель Кремля.

Мэй

Также у российского лидера прошла двусторонняя встреча с британским премьером Терезой Мэй.

В начале встречи два лидера пообщались в формате тет-а-тет только в присутствии переводчиков.

"Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента", — отметил пресс-секретарь.

После этого прошли переговоры в расширенном составе, стороны обменялись мнениями по Украине, Сирии, Ирану.

Также у Москвы и Лондона есть понимание, что необходимо принять меры для оживления взаимодействия в интересах бизнеса, добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Великобритания вправе сама определять, как развивать отношения с Россией, Москва же готова на диалог по всем, даже самым острым, вопросам.

Макрон

После завершения официальной программы первого дня саммита лидеры стран "Двадцатки" отправились на прием от имени премьер-министра Японии Синздо Абэ. Однако официальные встречи на этом не закончились.

После приема российский лидер прибыл в резиденцию, которую он занимает на время саммита, куда к нему приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тепло поприветствовал Путина, сказав ему по-русски "привет".

Российский лидер во время переговоров подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров для Москвы.

Также он пригласил своего французского коллегу на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.

Макрон, в свою очередь, выразил надежду, что в июле состоится встреча в "нормандском формате".

Он также предложил Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии, так как положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.

"В текущем международном контексте самое важное — это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы". Эммануэль Макрон

Мун Чжэ Ин

На встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином Путин предложил обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Он отметил также, что добрососедские отношения двух стран развиваются должным образом, растет товарооборот.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров — пятая по счету.