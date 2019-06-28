В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о деталях переговоров Владимира Путина в первый день саммита G20 в японской Осаке.
БРИКС
Перед официальным открытием "Двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.
"Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", — сказал Песков.
На саммите лидеры пяти государств затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.
"Индийские партнеры обсуждали необходимость укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом", — добавил пресс-секретарь.
Трамп
После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.
Как отметил представитель Кремля, два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени.
После завершения официальной программы первого дня саммита лидеры стран "Двадцатки" отправились на прием от имени премьер-министра Японии Синздо Абэ. Однако официальные встречи на этом не закончились.
После приема российский лидер прибыл в резиденцию, которую он занимает на время саммита, куда к нему приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тепло поприветствовал Путина, сказав ему по-русски "привет".
Российский лидер во время переговоров подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров для Москвы.
Также он пригласил своего французского коллегу на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Макрон, в свою очередь, выразил надежду, что в июле состоится встреча в "нормандском формате".
Он также предложил Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии, так как положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.
"В текущем международном контексте самое важное — это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы".
Эммануэль Макрон
Мун Чжэ Ин
На встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином Путин предложил обсудить ситуацию на Корейском полуострове.
Он отметил также, что добрососедские отношения двух стран развиваются должным образом, растет товарооборот.
В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров — пятая по счету.
"Чем чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения", — сказал он.
Потому что вы живёте по принципу "там хорошо, где нас нет". А умные люди живут по другому принципу: где родился, там и пригодился. Нормально мы живём, ничуть не хуже, чем в других странах. А может, даже и получше.
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