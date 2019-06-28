Трамп указал и.о. премьера Испании на его место на саммите "двадцатки"

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не слишком вежливо обошелся с и.о. премьера Испании Педро Санчесом перед началом заседания саммита G20 в японской Осаке, свидетельствуют кадры в испанских СМИ.

Испания не является членом "Большой двадцатки", но участвует в заседаниях в Осаке как приглашенная страна.

Pedro Sánchez se ha ido a su sitio con una sonrisa tras el gesto burlón de Trump, que le ha mandado sentar https://t.co/oRfSsktsko pic.twitter.com/j9MmuG2H1X — EL PAÍS (@el_pais) 28 июня 2019 г.

На кадрах, которые распространили испанские СМИ, видно, как перед началом заседания, когда лидеры глав государств и правительств рассаживались за круглым столом, в какой-то момент Санчес и Трамп оказались рядом. После того как лидеры коротко поздоровались, Санчес пытался что-то еще сказать Трампу, но тот в ответ указал пальцем и.о. главе испанского кабинета на его место и прошел дальше. Санчес в ответ лишь широко улыбнулся и сел.