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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп указал и.о. премьера Испании на его место на саммите "двадцатки"

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не слишком вежливо обошелся с и.о. премьера Испании Педро Санчесом перед началом заседания саммита G20 в японской Осаке, свидетельствуют кадры в испанских СМИ.
Испания не является членом "Большой двадцатки", но участвует в заседаниях в Осаке как приглашенная страна.
На кадрах, которые распространили испанские СМИ, видно, как перед началом заседания, когда лидеры глав государств и правительств рассаживались за круглым столом, в какой-то момент Санчес и Трамп оказались рядом. После того как лидеры коротко поздоровались, Санчес пытался что-то еще сказать Трампу, но тот в ответ указал пальцем и.о. главе испанского кабинета на его место и прошел дальше. Санчес в ответ лишь широко улыбнулся и сел.
Впрочем, в правительстве Испании заверяют, что Трамп сказал в этот момент Санчесу, что ему нравится Испания, и что его тон был вежливым, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в окружении и.о. главы кабинета.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 12:36
Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке
2010132812
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Саммит G20 в ОсакеПедро СанчесДональд ТрампБольшая двадцаткаМадрид (город)СШАИспанияВ мире
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