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РИА Новости

Медведчук: обмен пленными "всех на всех" можно провести за несколько дней

Вчера, 15:06
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук отвечает на вопросы журналистов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что провести обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" можно за несколько дней при наличии воли всех сторон конфликта.
"Чтобы произвести обмен всех удерживаемых на всех удерживаемых, надо несколько дней. Потому что списки согласовываются как с одной, так и с другой стороны", - сказал Медведчук журналистам в пятницу в Минске.
По его словам, "и Донецк, и Луганск предлагали это сделать в течение всего этого времени - фактически всех этих полутора лет (с момента предыдущего обмена пленными - ред.)". "Но украинская власть и старая, и уже новая, пока на это не реагировала", - считает политик.
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