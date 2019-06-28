Медведчук: обмен пленными "всех на всех" можно провести за несколько дней

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что провести обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" можно за несколько дней при наличии воли всех сторон конфликта.

"Чтобы произвести обмен всех удерживаемых на всех удерживаемых, надо несколько дней. Потому что списки согласовываются как с одной, так и с другой стороны", - сказал Медведчук журналистам в пятницу в Минске.