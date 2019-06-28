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РИА Новости

Президент ЮАР принял приглашение на форум Россия-Африка

Вчера, 15:02
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса с признательностью принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит РФ - Африка в октябре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин на встрече с Рамафосой в пятницу на полях G20 лично пригласил его на саммит Россия - Африка в Сочи.
"Рамафоса с признательностью принял приглашение на саммит Россия-Африка, который в октябре состоится в Сочи, отметив при этом также, что на повестке дня остается его отдельный двусторонний визит", - сказал Песков журналистам.
Он также сообщил, что лидеры предметно обсудили отношения двух стран, а также конкретные проекты. "Это проекты в области добычи природных ископаемых, платина, это и РЖД, это и Росатом, это ГЛОНАСС, базовые станции", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
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Большая двадцаткаДмитрий ПесковАфрикаЮАРРоссияПолитика
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