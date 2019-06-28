Президент ЮАР принял приглашение на форум Россия-Африка

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса с признательностью принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит РФ - Африка в октябре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин на встрече с Рамафосой в пятницу на полях G20 лично пригласил его на саммит Россия - Африка в Сочи.

"Рамафоса с признательностью принял приглашение на саммит Россия-Африка, который в октябре состоится в Сочи, отметив при этом также, что на повестке дня остается его отдельный двусторонний визит", - сказал Песков журналистам.