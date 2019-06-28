Переговоры Путина и Трампа прошли в позитивном ключе, заявил Песков

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошли в позитивном ключе, у сторон разногласия, но в целом отмечается настрой на налаживание диалога, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры с Трампом были достаточно объемные по количеству затронутых вопросов. И затрагивались они в достаточно позитивном и конструктивном ключе. Хотя были и темы, по которым у наших стран имеются разногласия. Но, в целом, отмечается, наверное, настрой двух стран на налаживание диалога по всем вопросам, включая спорные", - сказал собеседник агентства.