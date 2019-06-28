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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Переговоры Путина и Трампа прошли в позитивном ключе, заявил Песков

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошли в позитивном ключе, у сторон разногласия, но в целом отмечается настрой на налаживание диалога, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговоры с Трампом были достаточно объемные по количеству затронутых вопросов. И затрагивались они в достаточно позитивном и конструктивном ключе. Хотя были и темы, по которым у наших стран имеются разногласия. Но, в целом, отмечается, наверное, настрой двух стран на налаживание диалога по всем вопросам, включая спорные", - сказал собеседник агентства.
Встреча Путина и Трампа в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изначально на встречу отводился примерно час.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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