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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке будут производить одноразовую посуду из пшеничного сырья

Вчера, 14:50
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Завод по производству биопластика построят в Липецкой области; на месте будущего предприятия врио главы региона Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут заложили символическую "капсулу времени", сообщает пресс-служба администрации.
Инновационный производственный комплекс расположится на территории ОЭЗ "Липецк". Производством биопластика займется ООО "Рустарк", специализирующееся на глубокой переработке пшеницы. Липецкий завод будет выпускать крахмалы и биополимеры, которые используются для производства экологически безвредных биопластиков. По словам производителей, такие биополимеры имеют более быстрый срок разложения, в отличие от пластика и полиэтилена. Из биопластика можно производить одноразовую посуду, упаковку и даже одежду. Технология уже несколько лет используется в странах Европы и в США. Аналогов российского производства пока нет, говорится в сообщении пресс-службы.
Объём инвестиций в предприятие по глубокой переработке зерновых культур составит 14,3 миллиарда рублей. Новые технологии поддержат импортозамещение и обеспечат рабочими местами 257 человек. На начальном этапе строительства планируется создать 148 рабочих мест.
Согласно инвестиционному плану, завод "Рустарк" должен выйти на полную мощность в течение 10-15 лет. Предусмотрено четыре этапа развития проекта, первый будет реализован до 2021 года. К этому времени переработка составит около 500 тонн пшеницы в сутки.
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"Именно такие инвесторы в сельском хозяйстве нам нужны сегодня. Мы производим большой объём сельскохозяйственной продукции, но пока у нас относительно простая переработка. То, что будет построено здесь, очень наукоёмкое, ориентированное на экспорт и импортозамещающее производство. Это то, куда мы хотим двигаться, развивая сельское хозяйство в Липецкой области", - привели в пресс-службе комментарий Артамонова.
"Капсулу времени", заложенную на месте завода, планируют вскрыть в 2035 году. К этому моменту "Рустарк" рассчитывает сформировать в Липецкой области промышленный кластер, который будет производить востребованные на мировом рынке компоненты для производства экологически чистых биопластиков из возобновляемого сырья.
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