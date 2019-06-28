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РИА Новости

Экс-глава администрации президента Казахстана стал мэром Алма-Аты

Вчера, 14:45
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АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, который до сегодняшнего дня возглавлял администрацию президента, сообщила пресс-служба главы государства.
"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы", - говорится в тексте указа.
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В свою очередь ранее возглавлявший администрацию этого крупнейшего города Казахстана Бауыржан Байбек освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".
Ранее в пятницу Токаев назначил главой своей администрации бывшего главу Кызылординской области Крымбека Кушербаева.
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Касым-Жомарт ТокаевКызылординская областьАлма-АтаКазахстанВ мире
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