Экс-глава администрации президента Казахстана стал мэром Алма-Аты

АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, который до сегодняшнего дня возглавлял администрацию президента, сообщила пресс-служба главы государства.

В свою очередь ранее возглавлявший администрацию этого крупнейшего города Казахстана Бауыржан Байбек освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".