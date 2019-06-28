"Правильно мыслит": слова Порошенко о Крыме удивили пользователей Сети

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователей твиттера удивили слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме.

"Надо же, он иногда здравые вещи говорит, не ожидала", — написала @Ulitka.

"Правильно мыслит <…> протрезвел, что ли?" — пошутил @seregaohr5.

"Уже давно все признали, только паузу театральную выдерживают", — отметил @Bliznetz53.

"И снова неясно: зрада чи перемога?" — сыронизировал @Bronenosetz.

"Объясните, что все признали, ему только не сказали", — заключил @AleksanYarlykov.

С мнением Порошенко согласились и сами крымчане. В частности, вице-спикер местного парламента Владимир Бобков отметил, что Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу полуострова.

Российскую делегацию в 2014 году лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и вокруг Крыма, а Москва впоследствии заморозила часть выплат в бюджет организации. На этой неделе Ассамблея восстановила полномочия российской делегации в полном объеме.