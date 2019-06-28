"Правильно мыслит": слова Порошенко о Крыме удивили пользователей Сети

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователей твиттера удивили слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме.
"Надо же, он иногда здравые вещи говорит, не ожидала", — написала @Ulitka.
Вчера, 17:59Как до жирафа
"Правильно мыслит <…> протрезвел, что ли?" — пошутил @seregaohr5.
"Уже давно все признали, только паузу театральную выдерживают", — отметил @Bliznetz53.
"И снова неясно: зрада чи перемога?" — сыронизировал @Bronenosetz.
"Объясните, что все признали, ему только не сказали", — заключил @AleksanYarlykov.
С мнением Порошенко согласились и сами крымчане. В частности, вице-спикер местного парламента Владимир Бобков отметил, что Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу полуострова.
Вчера, 09:19Порошенко будет давить на ПАСЕ за Крым. Всем страшноДобившись возвращения в ПАСЕ, Россия сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма своей территорией, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. Чего добивается бывший украинский лидер такими заявлениями, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
Российскую делегацию в 2014 году лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и вокруг Крыма, а Москва впоследствии заморозила часть выплат в бюджет организации. На этой неделе Ассамблея восстановила полномочия российской делегации в полном объеме.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей республики. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
27 июня, 08:49Люди подневольные. В чем смысл ухода нескольких делегаций с сессии ПАСЕДелегации нескольких стран вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ в знак протеста против возвращения туда России. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого шага.