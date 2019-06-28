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РИА Новости

"Правильно мыслит": слова Порошенко о Крыме удивили пользователей Сети

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователей твиттера удивили слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме.
"Надо же, он иногда здравые вещи говорит, не ожидала", — написала @Ulitka.
Как до жирафа
Вчера, 17:59
Как до жирафа
"Правильно мыслит <…> протрезвел, что ли?" — пошутил @seregaohr5.
"Уже давно все признали, только паузу театральную выдерживают", — отметил @Bliznetz53.
"И снова неясно: зрада чи перемога?" — сыронизировал @Bronenosetz.
"Объясните, что все признали, ему только не сказали", — заключил @AleksanYarlykov.
С мнением Порошенко согласились и сами крымчане. В частности, вице-спикер местного парламента Владимир Бобков отметил, что Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу полуострова.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
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Порошенко будет давить на ПАСЕ за Крым. Всем страшноДобившись возвращения в ПАСЕ, Россия сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма своей территорией, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. Чего добивается бывший украинский лидер такими заявлениями, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
Российскую делегацию в 2014 году лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и вокруг Крыма, а Москва впоследствии заморозила часть выплат в бюджет организации. На этой неделе Ассамблея восстановила полномочия российской делегации в полном объеме.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей республики. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой отвечает на вопросы журналистов на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 26 июня 2019
27 июня, 08:49
Люди подневольные. В чем смысл ухода нескольких делегаций с сессии ПАСЕДелегации нескольких стран вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ в знак протеста против возвращения туда России. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого шага.
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Петр ПорошенкоКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Правильно мыслит" - вот блин, и этот в Ростов намылился...
28 июня, 15:36
bhound
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