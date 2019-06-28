Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.

"Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело", — сказал он.

При этом он отметил, что "Газпром" пока не получал от Украины никаких официальных предложений о замене контракта на транзит на своп газа.

"Это некие заявления в социальных сетях отдельных управленцев "Нафтогаза Украины". Конечно же, мы к таким заявлениям в социальных сетях относимся несерьезно", — пояснил Мюллер.

Глава "Газпрома" также отметил, что до истечения действующего контракта Киев не сможет подписать новый по законодательству ЕС. "Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед", — считает он.

При этом он подчеркнул, что российская сторона готова продлить действующий контракт, но он должен быть экономически целесообразным.