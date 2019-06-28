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РИА Новости

Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
"Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело", — сказал он.
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Москва готова продолжать транзит газа через Украину. Готов ли Киев?Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы газового транзита через Украину. И, похоже, собеседники нашли общий язык. Осталось дождаться слова Киева. Пока там это слово произнести некому.
При этом он отметил, что "Газпром" пока не получал от Украины никаких официальных предложений о замене контракта на транзит на своп газа.
"Это некие заявления в социальных сетях отдельных управленцев "Нафтогаза Украины". Конечно же, мы к таким заявлениям в социальных сетях относимся несерьезно", — пояснил Мюллер.
Глава "Газпрома" также отметил, что до истечения действующего контракта Киев не сможет подписать новый по законодательству ЕС. "Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед", — считает он.
При этом он подчеркнул, что российская сторона готова продлить действующий контракт, но он должен быть экономически целесообразным.
Что касается "плана Б" на случай прекращения транзита, о котором упоминал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, то, по мнению Миллера, "на любой "план Б" всегда найдется "план икс".
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ГазпромСитуация на УкраинеАлексей МиллерРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Отвечая на вопрос журналистов "Так что же будет с транзитом газа с 1 января?" Миллер был как никогда краток и лаконичен: "Его не будет."
28 июня, 14:51
ВСВладимир Сафонов
38270100
Доскакались)))))) Мне их не жалко!!!
28 июня, 14:35
Арсений Понфиленко
6310001
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