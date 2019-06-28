В Дамаске откроется школа, восстановленная на средства религиозных общин РФ

БЕЙРУТ, 28 июн - РИА Новости. Межрелигиозная группа РФ планирует завершить восстановление крупной школы в районе Барзе в Дамаске к началу нового учебного года, рассказал РИА Новости руководитель этой группы иеромонах Стефан (Игумнов).

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, в которую входят христианские и мусульманские общины России, была создана в апреле 2017 года. На сегодняшний день данной группой уже осуществлен целый ряд акций по доставке крупной гуманитарной помощи в Сирию.

"В конце 2018 года по просьбе сирийской стороны было принято решение принять участие и начать проект по восстановлению инфраструктуры, разрушенной во время войны в Сирии. В качестве первого объекта была избрана школа в Дамаске в районе Барзе, которая значительно пострадала в ходе боевых действий. Часть Барзе была захвачена боевиками, а другая часть подвергалась обстрелам с их стороны. Дети, которые там проживают, они не имеют возможности полноценно учиться. Сирийская сторона просила начать работы на этом объекте. Это большая пятиэтажная школа на тысячу учащихся. Данная школа была существенно разрушена, часть ее использовалось для размещения беженцев, после она пребывала в заброшенном состоянии", - сказал отец Стефан.

По словам собеседника агентства, религиозные общины России - христиане и мусульмане, начали сбор средств на данную гуманитарную акцию с декабря прошлого года. В марте началось восстановление образовательного учреждения, и на сегодняшний день завершена половина работ.

"Восстановлены помещения, стены, где это было необходимо, заменены электрооборудование и сантехника. Сегодня уже завершается внутренняя отделка и в ближайшее время должны перейти к отделке помещений и оборудованию площадки, классов, актового зала и так далее. Перед рабочей группой стоит цель открыть школу до начала нового учебного года. Сбор средств продолжается, и к нам присоединяются новые общины и партнеры", - добавил Игумнов.