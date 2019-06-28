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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Мэй потребовала привлечь "обвиняемых" по делу Скрипалей к ответственности

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что у Соединенного Королевства есть неопровержимые доказательства того, что именно Россия стояла за отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, и что она хочет, чтобы обвиняемые британской стороной были привлечены к ответу, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
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Племянница Скрипаля считает, что он пошел на сделку с Британией
"Премьер-министр сказала, что использование смертоносного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери вписывается в более широкий контекст неприемлемого поведения (России – ред.) и являлось поистине низким поступком, который повлек за собой смерть британской гражданки Дон Стерджес. Она ясно дала понять, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства того, что за нападением стояла Россия, которые основываются на тщательных расследованиях и сотрудничестве с нашими союзниками", - говорится в заявлении представителя офиса премьера.
"Она сказала, что подобные действия никогда не должны повториться, и что Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за это, были привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
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Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, заявил Путин
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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Межгосударственные отношения России и Великобритании
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Саммит G20 в ОсакеДело об отравлении СкрипалейТереза МэйБольшая двадцаткаВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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