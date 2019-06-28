Мэй потребовала привлечь "обвиняемых" по делу Скрипалей к ответственности

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что у Соединенного Королевства есть неопровержимые доказательства того, что именно Россия стояла за отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, и что она хочет, чтобы обвиняемые британской стороной были привлечены к ответу, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.

Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.

"Премьер-министр сказала, что использование смертоносного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери вписывается в более широкий контекст неприемлемого поведения (России – ред.) и являлось поистине низким поступком, который повлек за собой смерть британской гражданки Дон Стерджес. Она ясно дала понять, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства того, что за нападением стояла Россия, которые основываются на тщательных расследованиях и сотрудничестве с нашими союзниками", - говорится в заявлении представителя офиса премьера.

"Она сказала, что подобные действия никогда не должны повториться, и что Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за это, были привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.