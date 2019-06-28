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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Позитивные ожидания от встречи Путина и Трампа оправдались, заявил Косачев

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Позитивные ожидания от встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке оправдались, стороны обсудили самые важные глобальные досье, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"В японской Осаке состоялась, наконец, встреча лидеров России и США, с которой старались не связывать больших надежд, ибо объективных причин для прорывов просто нет, но все, конечно же, надеялись на позитивные сигналы. В этом смысле ожидания оправдались: все прошло по плану, и удалось обсудить самые важные глобальные досье", - написал сенатор в Facebook.
Именно глобальные, чем и отличаются встречи лидеров великих держав от иных саммитов: наши собственные отношения по большей части зависят от происходящего вне самих двусторонних рамок. При этом в Японии обсуждались ситуации вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины, как и темы контроля над вооружениями, отметил он.
"Что бы ни говорили про неравновесность обеих стран, но по факту это так – две мировые державы обсуждают мировые проблемы. Понятно, что подходы к ним разные, но есть ощущение, что ни Путин, ни Трамп не считают эти подходы полностью нестыкуемыми. Иначе бы два таких прагматичных лидера просто не стали бы встречаться", - полагает Косачев.
"При этом в шутливой по форме просьбе Трампа к своему российскому коллеге не вмешиваться в предстоящие американские выборы, прозвучавшей тут же после вопроса журналиста, будет ли эта тема предметом их обсуждения, я бы как раз увидел весьма четкий сигнал: надуманные темы президенты обсуждать не собираются. То есть: вам это интересно? Вот при вас спрошу, и этим ограничимся", - заключил политик.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 13:49
Косачев надеется на консультации по СНВ после переговоров Путина и Трампа
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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