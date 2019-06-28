Позитивные ожидания от встречи Путина и Трампа оправдались, заявил Косачев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Позитивные ожидания от встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке оправдались, стороны обсудили самые важные глобальные досье, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"В японской Осаке состоялась, наконец, встреча лидеров России и США, с которой старались не связывать больших надежд, ибо объективных причин для прорывов просто нет, но все, конечно же, надеялись на позитивные сигналы. В этом смысле ожидания оправдались: все прошло по плану, и удалось обсудить самые важные глобальные досье", - написал сенатор в Facebook

Именно глобальные, чем и отличаются встречи лидеров великих держав от иных саммитов: наши собственные отношения по большей части зависят от происходящего вне самих двусторонних рамок. При этом в Японии обсуждались ситуации вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины, как и темы контроля над вооружениями, отметил он.

"Что бы ни говорили про неравновесность обеих стран, но по факту это так – две мировые державы обсуждают мировые проблемы. Понятно, что подходы к ним разные, но есть ощущение, что ни Путин, ни Трамп не считают эти подходы полностью нестыкуемыми. Иначе бы два таких прагматичных лидера просто не стали бы встречаться", - полагает Косачев.