Путин пообщался с Меркель, Трюдо и бен Сальманом на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. На саммите "Большой двадцатки" в Осаке президент России Владимир Путин пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.

Участники G20 прибыли на торжественный вечер в Дом приемов Осакского замка. После церемонии фотографирования Путин и Меркель, которые стояли недалеко друг от друга, обменялись парой фраз во время перехода в зрительный зал.

Тогда же российский лидер переговорил с Мухаммедом бен Сальманом, а перед самым концертом побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пока их коллеги занимали места в зале. Путин и Трюдо о чем-то активно разговаривали и пожали друг другу руки.