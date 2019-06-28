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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Британия ответит на любое использование химоружия в Сирии, говорится в заявлении представителя офиса британского премьера.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
"Как два постоянных члена СБ ООН, они обсудили международные проблемы, в том числе важность сохранения Ирана в ядерном соглашении и необходимость для президента Путина сдерживать нападение Асада (президента Сирии Башара Асада – ред.) на Идлиб. Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания жестко ответит на любое будущее использование режимом химического оружия", - говорится в заявлении.
МИД России ранее заявлял, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае этого года после обвинений в адрес Дамаска по поводу химатаки в Идлибе со стороны Вашингтона заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. МИД Сирии также опроверг информацию о химической атаке
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВеликобританияСирияРоссия
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