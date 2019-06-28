Организаторы саммита G20 рассказали, чем кормили лидеров в обед

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Морской окунь, фруктовое мороженое и съедобные цветы - такими блюдами угостили лидеров G20 во время рабочего ланча, меню которого опубликовали организаторы саммита в Осаке.
На аперитив лидерам был предложен террин из морского окуня, овощное пюре и съедобные цветы и травы. В качестве основного блюда повара приготовили куриный балантин, ризотто с листьями шисо, фаршированные тофу цветки цуккини и цветки настурции. На десерт лидеры могли попробовать фруктовое мороженое с крошкой из соевой муки и виноградным желе.
К блюдам тщательно подобрали напитки: как алкогольные - игристое вино 2014 года из Осаки, красное вино из префектуры Ниигата, так и безалкогольные - цитрусовые соки и содовую.
Организаторы отметили, что присутствовавшие на обеде могли попросить вегетарианское и халяльное меню.
Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке в пятницу, 28 июня. Япония впервые стала хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.