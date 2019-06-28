Организаторы саммита G20 рассказали, чем кормили лидеров в обед

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Морской окунь, фруктовое мороженое и съедобные цветы - такими блюдами угостили лидеров G20 во время рабочего ланча, меню которого опубликовали организаторы саммита в Осаке.

На аперитив лидерам был предложен террин из морского окуня, овощное пюре и съедобные цветы и травы. В качестве основного блюда повара приготовили куриный балантин, ризотто с листьями шисо, фаршированные тофу цветки цуккини и цветки настурции. На десерт лидеры могли попробовать фруктовое мороженое с крошкой из соевой муки и виноградным желе.

К блюдам тщательно подобрали напитки: как алкогольные - игристое вино 2014 года из Осаки, красное вино из префектуры Ниигата, так и безалкогольные - цитрусовые соки и содовую.

Организаторы отметили, что присутствовавшие на обеде могли попросить вегетарианское и халяльное меню.