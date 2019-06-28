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РИА Новости

В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в цехе завода

Вчера, 13:29
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в литейном цехе Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде, где произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.
Ранее в ведомстве агентству сообщали, что в 12.23 мск загорелся медно-литейный цех Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) на площади 300 квадратных метров. Сообщалось, что никто не пострадал.
"Ликвидация открытого горения в цехе объявлена в 13.02 мск, пожарные продолжают тушить возгорание, эвакуация персонала проводилась до прибытия первых пожарных спасательных подразделений. Информации о жертвах нет", - сообщили в пресс-службе МЧС.
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