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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Китае пройдут четыре этапа армейских международных игр

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКитайские военные
Китайские военные
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В этом в Китае состоятся четыре этапа Армейских международных игр (АрМИ)-2019.
АрМИ-2019 пройдут с 3 августа по 17 августа пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси, Казахстане. В нынешнем году соревнуются в 32 видах, это на 4 вида спорта больше, чем в прошлом году.
На тренировочной базе Курлы Синьцзянского военного округа пройдет 4 состязания – это гонка экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", соревнование подразделений противовоздушной обороны (ПВО), соревнование ремонтных взводов вооружения "Мастер-оружейник" и соревнование экипажей радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда". Наряду с этим, команды сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил Китая отправятся в Россию, Казахстан, Беларусь, Индию и Иран для участия в 11 соревнованиях.
Свое участие в соревнованиях в Китае подтвердили команды 12 стран, в том числе России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Пакистана, Египта.
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Эксперт: Китай провел грандиозный международный военно-морской парадВ Китае прошел военно-морской парад при участии российских кораблей. Как отметил в эфире радио Sputnik военно-морской эксперт Александр Мозговой, сразу после окончания торжеств начнутся совместные российско-китайские маневры "Морское взаимодействие".
Международные армейские игры – это военно-спортивные состязания, организованные Минобороны РФ. Для китайской армии АрМИ уже стали важной платформой взаимного обмена опытом, тесного взаимодействия, укрепления взаимного доверия и углубления дружбы с военнослужащими других стран, благодаря проведению этих игр китайская армия может показать свой облик миру.
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