В Китае пройдут четыре этапа армейских международных игр

АрМИ-2019 пройдут с 3 августа по 17 августа пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси, Казахстане. В нынешнем году соревнуются в 32 видах, это на 4 вида спорта больше, чем в прошлом году.

На тренировочной базе Курлы Синьцзянского военного округа пройдет 4 состязания – это гонка экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", соревнование подразделений противовоздушной обороны (ПВО), соревнование ремонтных взводов вооружения "Мастер-оружейник" и соревнование экипажей радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда". Наряду с этим, команды сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил Китая отправятся в Россию, Казахстан, Беларусь, Индию и Иран для участия в 11 соревнованиях.

Свое участие в соревнованиях в Китае подтвердили команды 12 стран, в том числе России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Пакистана, Египта.