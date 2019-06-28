Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T13:02Z
https://ria.ru/20190628/1556009898.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/93/1555989311_0:258:3072:1986_1036x0_80_0_0_d040444b8db088ac7757b98e580131d1.jpg
РИА Новости

Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, "защищавшим Украину"

Вчера, 13:02
1190
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщается в пятницу на сайте главы государства.
"Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняты Дмитрия Белогорцева, Давида Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольфа Егоренко, Тенгиза Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерия Колот, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрия Савилова, Леване Хуцишвили, Арсланбека Каримова и Юлию Толопу", - говорится на сайте.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Вчера, 09:49
На Украине закрыли производство по делу о лишении Саакашвили гражданства
Пресс-служба отметила, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства государства лицам, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.
12011233
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия
РИА
Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины
Ляшко потребовал от МИД стенограммы встреч Зеленского с Меркель и Макроном
Лента
новостей
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия своевременно сделает взнос в бюджет Совета Европы
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Эксперт оценил перспективы начала диалога России и США
Джереми Хант
Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме
В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" решил отложить добычу сланцевого газа
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Миллер рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между Россией и Британией
Газодобывающее предприятие на Украине
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Лента новостейМолния