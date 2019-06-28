Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, "защищавшим Украину"

"Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняты Дмитрия Белогорцева, Давида Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольфа Егоренко, Тенгиза Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерия Колот, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрия Савилова, Леване Хуцишвили, Арсланбека Каримова и Юлию Толопу", - говорится на сайте.

Пресс-служба отметила, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства государства лицам, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.