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РИА Новости

Под Ростовом-на-Дону проходит форум ЮВО "Армия-2019"

Вчера, 12:39
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Боевые самолеты, вертолеты, а также танки и другая военная техника приняли участие в военно-техническом форуме Южного военного округа "Армия-2019", который открылся в пятницу в селе Самбек Ростовской области. Посмотреть на полет авиации, "танковый вальс" и узнать о возможностях техники, несмотря на проливной дождь, собрались десятки тысяч ростовчан.
С самого утра перед открытием форума на территории областного филиала парка "Патриот" уже собралось множество зрителей. Для тех, кто приехал на машинах, рядом с мемориалом воинской славы "Самбекские высоты" организована бесплатная парковка на 300 машиномест. Добраться можно и на бесплатных автобусах, которые курсируют от железнодорожной станции Вареновка Неклиновского района области.
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
27 июня, 18:36
Барражирующий дрон-камикадзе и стрельба из "Солнцепека": форум "Армия-2019"
Форум начался с речи командующий войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. "Впервые за пять лет мы максимально расширили географию важнейшего военно-патриотического мероприятия, и сегодня в 12 субъектах Российской Федерации юга нашей страны на 30 тысячах квадратных метрах развернуты выставочные площадки. Еще одним регионом проведения форума в этом году стала Республика Армения", - сказал Дворников.
После этого была организована прямая трансляция из Северной Осетии и Армении.

Боевые возможности

Наиболее зрелищным этапом форума стал динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники, стоящих на вооружении соединений и воинских частей округа. Впервые в рамках форума был показан "танковый вальс": восемь танков Т-72Б3 и две самоходные артустановки "Акация" исполнили танец на площадках под звуки музыки.
Высший пилотаж: авиашоу на форуме Армия-2019
27 июня, 15:51
Высший пилотаж: авиашоу на форуме "Армия-2019"Пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты" провели показательные выступления на форуме "Армия-2019". В полетах участвовали самолеты Су-35С, Су-30СМ, Як-130, МиГ-29СМТ и вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.
После этого инженерные подразделения с помощью машины разграждения ИМР-2 и мостоукладчика на базе танка Т-72 проложили колонные пути движения войск через условные минно-взрывные заграждения. По ним проехал "летающий" танк, который произвел выстрел в полете, и боевая машина пехоты БМП-3.
Завершил показ воздушный строй авиации из около 20 вертолетов армейской и самолетов оперативно-тактической, штурмовой и бомбардировочной авиации 4 армии ВВС и ПВО округа. Воздушный строй открыл самый большой в мире вертолет Ми-26, замкнула строй пара истребителей Су-30М2.

Выставка и развлечения

На форуме также организована выставка техники и вооружения. Всего в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа задействовано более 200 образцов вооружения и военной техники. Так, на выставке техники можно увидеть зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", танки, боевые машины, вертолеты, бронированные автомобили.
"А ядерными зарядами он может стрелять?" - интересуется один из посетителей выставки Алексей Николаевич у военнослужащих возле миномета. "Приехал посмотреть, узнать, какая техника у нас есть", - сказал он РИА Новости. "Если что, выстоим", - отвечает ему другой зритель.
На площади в 15 тысяч квадратных метров организаторы развернули культурно-развлекательную программу и спортивные мероприятия: выступление творческих групп и художественных коллективов военного округа, соревнования среди зрителей по гиревому рывку, масс-рестлингу, дартсу, стрельбе из лука, арбалета и пневматических винтовок "Снайпер".
Военнослужащие ЮВО
25 июня, 07:03
Артиллеристы ЮВО поразят "противника" высокоточными боеприпасами
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Александр ДворниковТ-72БПатриотЮжный военный округБМП-3Ми-26Ростов-на-ДонуРоссияБезопасность
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