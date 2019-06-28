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РИА Новости

Существенных изменений в ЕГЭ-2020 не будет, заявил глава Рособрнадзора

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
АНОСИНО (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Существенных изменений в процедуре единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году не будет, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Никаких существенных изменений как в процедуре проведения, так и содержательно в следующем году в ЕГЭ не будет, как не было и в этом. Мы за стабильность проведения оценочных процедур", - сказал Кравцов на Всероссийском совещании региональных министров.
Он отметил, что совершенствуются технологии, но с точки зрения минимальных баллов, заданий – "серьезных изменений нет и не будет".
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам.
Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершили сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек.
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