В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

"В результате, на главной метеостанции города атмосферное давление понизилось до рекордного значения 728 миллиметров ртутного столба. Прежний рекорд 28 июня составлял 732 миллиметра ртутного столба и наблюдался в 1956 году", — говорится в сообщении.