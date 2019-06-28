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РИА Новости

В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рекордно низкое давление зафиксировано в Москве, сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что утром в пятницу центр циклона находился юго-восточнее столицы.
"В результате, на главной метеостанции города атмосферное давление понизилось до рекордного значения 728 миллиметров ртутного столба. Прежний рекорд 28 июня составлял 732 миллиметра ртутного столба и наблюдался в 1956 году", — говорится в сообщении.
Атмосферное давление начнет расти, и в субботу его значение составит 736 миллиметров ртутного столба, но вероятность рекорда невысока, отмечается на сайте.
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