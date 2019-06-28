Россия призвала выполнить соглашение о разведении сил у Станицы Луганской

Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Россия призывает Киев и самопровозглашенную Луганскую народную республику полностью выполнять действия по разведению сил в районе Станицы Луганской.

В среду Народная милиция ЛНР и украинские силовики заявили, что приступили к процессу отводу сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.

"Российская Федерация призывает Украину и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской в соответствии с рамочным решением", - сказал Грызлов журналистам.

"РФ оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения", - добавил он.