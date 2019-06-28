Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T12:08Z
https://ria.ru/20190628/1556006683.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/24/1555942454_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_c9a613f8a0b5cec2d509d603b27b83ce.jpg
РИА Новости

Россия призвала выполнить соглашение о разведении сил у Станицы Луганской

Вчера, 12:08
313
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Россия призывает Киев и самопровозглашенную Луганскую народную республику полностью выполнять действия по разведению сил в районе Станицы Луганской.
В среду Народная милиция ЛНР и украинские силовики заявили, что приступили к процессу отводу сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Вчера, 00:47
Пушков заметил странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса
"Российская Федерация призывает Украину и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской в соответствии с рамочным решением", - сказал Грызлов журналистам.
"РФ оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения", - добавил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
100000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРСтаница ЛуганскаяДонбассВ мире
Рекомендуем
ЛНР попросила ОБСЕ проконтролировать отвод сил ВСУ у Станицы Луганской
РИА
Новости
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме оценили заявление главкома НАТО о перехватах российских самолетов
Здание Совета Европы в Страсбурге
Эксперт назвал главный итог летней сессии ПАСЕ
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Решение Евросоюза о продлении санкций против России вступило в силу
Лента
новостей
Россия отправила в Турцию ловушку расплава ядерного топлива для АЭС "Аккую"
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
Паспорта граждан ДНР и РФ
Более тысячи жителей ДНР получили российские паспорта
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Лавров рассказал о темах переговоров Путина и Трампа
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Лидеры G20 приняли декларацию по цифровой экономике
В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении
Делегация СБ ООН посетит Багдад в рамках поддержки Ирака
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
В Осаке началась встреча Трампа и Си Цзиньпина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
Лента новостейМолния