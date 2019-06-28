Россия призвала выполнить соглашение о разведении сил у Станицы Луганской

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Россия призывает Киев и самопровозглашенную Луганскую народную республику полностью выполнять действия по разведению сил в районе Станицы Луганской.
В среду Народная милиция ЛНР и украинские силовики заявили, что приступили к процессу отводу сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
"Российская Федерация призывает Украину и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской в соответствии с рамочным решением", - сказал Грызлов журналистам.
"РФ оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения", - добавил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.