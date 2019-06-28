ВТО необходима модернизация, заявил Климов

Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в Осаке в пятницу сказал, что Россия, Индия и Китай могли бы вместе выступить за укрепление авторитета ВТО и сохранение ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли.