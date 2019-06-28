ВТО необходима модернизация, заявил Климов

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Всемирной торговой организации (ВТО) в современных реалиях необходима модернизация деятельности, сказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в Осаке в пятницу сказал, что Россия, Индия и Китай могли бы вместе выступить за укрепление авторитета ВТО и сохранение ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли.
"В свое время Россия предприняла огромное усилие, чтобы туда (в ВТО - ред) вступить. Это был клуб тех, кто заказывает правила международной торговли. Но то, что произошло в последние 5-7 лет, замечу даже, что началось это до конфликта на Украине известного, все эти правила были отправлены в корзину. И некоторые страны посчитали, что они могут работать, как посчитают нужным. И в этих условиях какая-то модернизация, какая-то корректировка того, чем занимается ВТО, необходима. И это понимают многие, в том числе и наша страна", - сказал Климов в эфире "России 24".