Россия отстает от Европы в изучении Арктики, считает Чилингаров

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия немного отстает от Европы в изучении Арктики, считает специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

"Мы немножечко отстаём. Проект MOSAiC (международная многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата, которая начнет работу в сентябре 2019 года - ред.)... они в этом году вмораживают свой (научно-исследовательский) ледокол Polarstern", - сказал Чилингаров в пятницу в кулуарах научной конференции, посвященной дрейфующей станции "Северный полюс-2020".