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РИА Новости

Россия отстает от Европы в изучении Арктики, считает Чилингаров

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия немного отстает от Европы в изучении Арктики, считает специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
"Мы немножечко отстаём. Проект MOSAiC (международная многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата, которая начнет работу в сентябре 2019 года - ред.)... они в этом году вмораживают свой (научно-исследовательский) ледокол Polarstern", - сказал Чилингаров в пятницу в кулуарах научной конференции, посвященной дрейфующей станции "Северный полюс-2020".
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Аналогичная российская экспедиция должна начаться в 2020 году. Такого рода экспедиции предполагают вмораживание ледокола в льдину и дрейф по заданному маршруту. Во время дрейфа на льдине и ледоколе находятся учёные, которые ведут исследования по разным направлениям.
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Артур ЧилингаровРоссияРИА Наука
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