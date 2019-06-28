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РИА Новости

На Кубани могут завести дело на судью, напавшую на девушку

Вчера, 11:49
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Следователи на Кубани проверили видео, на котором, предположительно, судья нападает на девушку, и усмотрели в ее действиях признаки побоев, материал направлен в прокуратуру, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В середине мая один из краснодарских пабликов опубликовал видео своей подписчицы, которая сообщила, что ее оскорбляла и ударила по лицу судья Динского районного суда Светлана Дубовик. По сообщению девушки, конфликт произошел вечером 11 мая в связи с тем, что припаркованная в тупике около ее дома машина помешала проезду автомобиля. Подписчица утверждает, что еще одним участником конфликта являлся ее сосед – охранник Динского районного суда.
"Из материала проверки выделены материалы, содержащие сведения о совершении 57-летней женщиной административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, то есть нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, которые направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении ее к административной ответственности", - говорится в сообщении.
После инцидента СУСК сообщило о начале доследственной проверки по факту конфликта, не уточнив наличие судейского статуса у одной из его участниц. В ГУМВД по Краснодарскому краю информацию о конфликте комментировать отказались. Получить комментарий Динского районного суда и самой судьи Дубовик РИА Новости не удалось.
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В квалификационной коллегии судей сообщили, что комиссия проверит публикации в интернете о совершении судьей Дубовик дисциплинарного проступка. Сейчас идёт заседание квалифколлегии, в повестке которого значится рассмотрение заключения комиссии по дисциплинарному производству в отношении судьи Дубовик.
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