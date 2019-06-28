Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

АНОСИНО (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.

Выступая на Всероссийском совещании региональных министров, она сообщила, что в 2016 году средняя нагрузка на учителя составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю. К концу минувшего года нагрузка выросла до 1,38 ставки.

Сегодня в некоторых субъектах эта цифра достигает 1,78 ставки, заявила Васильева, отметив, что Мордовия — единственный регион, где нагрузка на учителя составляет 1,1 ставки.

"Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда закреплен в школе справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане". Ольга Васильева

По ее словам, еще в 2017 году в регионы направили рекомендации по формированию оплаты труда, где указывалось, что в заработной плате учителя должно быть 70% гарантированной части и 30% — стимулирующей.