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РИА Новости

Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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АНОСИНО (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
Выступая на Всероссийском совещании региональных министров, она сообщила, что в 2016 году средняя нагрузка на учителя составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю. К концу минувшего года нагрузка выросла до 1,38 ставки.
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Сегодня в некоторых субъектах эта цифра достигает 1,78 ставки, заявила Васильева, отметив, что Мордовия — единственный регион, где нагрузка на учителя составляет 1,1 ставки.

"Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда закреплен в школе справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане".

Ольга Васильева
По ее словам, еще в 2017 году в регионы направили рекомендации по формированию оплаты труда, где указывалось, что в заработной плате учителя должно быть 70% гарантированной части и 30% — стимулирующей.
"Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%. Я вам напомню, что это поручение председателя правительства, а правила закреплены трехсторонней комиссией", — заключила министр.
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СН_ОбразованиеОльга ВасильеваОбщество
Популярные комментарии
А, конкретно, ставка - это сколько? Очень складно можно рассуждать об абстрактных ставках, а в рублях и на примерах?..
28 июня, 13:25
SGSvetlana Gerasimova
1000011
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