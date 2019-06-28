Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции, который отмечается в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья и призвал граждан выкладывать любимые статьи основного закона, сообщила пресс-служба главы государства.

"В День Конституции Украины президент Владимир Зеленский призвал граждан стать участниками флешмоба на знание Основного закона. Конституцию должен прочитать каждый украинец, убежден глава государства", - сообщила пресс-служба.

Президент процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

"Присоединяйся к флешмобу. Хэштег - #моялюбимаястатья. Присоединяйтесь все желающие", - цитирует Зеленского пресс-служба.