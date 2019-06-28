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РИА Новости

Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины

Вчера, 11:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Конституции, который отмечается в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья и призвал граждан выкладывать любимые статьи основного закона, сообщила пресс-служба главы государства.
"В День Конституции Украины президент Владимир Зеленский призвал граждан стать участниками флешмоба на знание Основного закона. Конституцию должен прочитать каждый украинец, убежден глава государства", - сообщила пресс-служба.
Президент процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.
"Присоединяйся к флешмобу. Хэштег - #моялюбимаястатья. Присоединяйтесь все желающие", - цитирует Зеленского пресс-служба.
День Конституции Украины отмечается с 1996 года, когда была принята Конституция независимого государства. Этот документ пришел на смену действовавшей до этого времени Конституции Украинской Советской Социалистической Республики. День Конституции Украины является единственным государственным праздником, который закреплен в основном законе.
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