Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Осаке пригласил Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отреагировал позитивно, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире "Россия 24".
По его словам, американский президент прореагировал очень позитивно.
"В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу", - добавил он.