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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Осаке пригласил Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отреагировал позитивно, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире "Россия 24".
По его словам, американский президент прореагировал очень позитивно.
"В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу", - добавил он.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампЮрий УшаковВ мире
Популярные комментарии
Двадцать раз ещё передумает, ибо затравят в прессе его демократы- оппоненты и обвинят его в очередном сговоре с кремлём...
28 июня, 12:50
Вас Ивам
2600301
На кой он нужен на нашем празднике.
28 июня, 14:07
ttutelka-tanya
14000010
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