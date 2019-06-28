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РИА Новости

В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

Вчера, 11:15
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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Трое сотрудников полиции из Самарской области погибли в ДТП на трассе под Ульяновском, сообщил в пятницу пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Тимофей Гончарук.
Ранее УМВД по Ульяновской области сообщало, что в пятницу ночью на 124-м километре федеральной дороги "Ульяновск – Димитровград – Самара" возле села Елховый Куст Новомалыклинского района Ульяновской области произошло ДТП, в котором три человека погибли и два пострадали. По информации УМВД, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованной на обочине машиной DAF.
"Сергей Морозов поручил Сергею Люлькову держать на особом контроле ситуацию с ДТП в Новомалыклинском районе, в результате которого погибли трое сотрудников МВД. По предварительным данным, пятеро работников правоохранительных органов возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.
По его данным, один из пострадавших госпитализирован в Ульяновск. "Сергей Морозов обсудил по телефону ситуацию с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и высказал ему слова соболезнования от жителей Ульяновской области. Он заверил, что местные власти окажут необходимую помощь родным и близким пострадавших. Кроме того, он поручил минздраву оказать всю необходимую помощь", - уточнил Гончарук.
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