В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Трое сотрудников полиции из Самарской области погибли в ДТП на трассе под Ульяновском, сообщил в пятницу пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Тимофей Гончарук.

Ранее УМВД по Ульяновской области сообщало, что в пятницу ночью на 124-м километре федеральной дороги "Ульяновск – Димитровград – Самара" возле села Елховый Куст Новомалыклинского района Ульяновской области произошло ДТП, в котором три человека погибли и два пострадали. По информации УМВД, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованной на обочине машиной DAF.

"Сергей Морозов поручил Сергею Люлькову держать на особом контроле ситуацию с ДТП в Новомалыклинском районе, в результате которого погибли трое сотрудников МВД. По предварительным данным, пятеро работников правоохранительных органов возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару", - написал Гончарук на своей странице в Facebook