В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Минск приветствует любые действия по возвращению мира на восток Украины вне зависимости от истинной мотивации этих шагов, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Накануне в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, на которой лидеры ДНР и ЛНР поддержали инициативу украинского политика по освобождению четырех пленных украинцев, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.

"Мы всегда говорили о том, что будем поддерживать любые действия, направленные на установление мира на украинской земле", - говорится в комментарии Глаза, распространенном белорусским внешнеполитическим ведомством. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал достигнутое в Минске решение об одностороннем освобождении нескольких пленных ДНР и ЛНР.

По его словам, "возвращение людей, удерживаемых долгое время в плену, – благородное дело". "Наконец-то, матери увидят своих сыновей, а дети – отцов. Это – главное, и это происходит на белорусской земле. Поэтому в данном конкретном случае не столь важно, какие мотивы здесь доминируют – предвыборные, политические или какие-либо еще", - подчеркнул Глаз. Пресс-секретарь добавил, что "важны не какие-то закорючки в казенных документах и бюрократическая казуистика, а конкретные дела".