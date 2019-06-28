Васильева призвала обновить воспитательные программы

"Впереди обновление примерных программ воспитания, я об этом я говорю ещё раз. Мониторинг, которое проводит министерство, показывает, что воспитание предусмотрено всеми субъектами Российской Федерации, либо в рамках региональных программ, либо в рамках иных документов. Например, региональных государственных программ "Развитие образования", программ патриотического воспитания, некоторые из которых утверждены ранее 2015 года, то есть раньше утверждения "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации",- сказала Васильева на Всероссийском совещании региональных министерств.