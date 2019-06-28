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РИА Новости

Васильева призвала обновить воспитательные программы

11:02
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева . Архивное фото
АНОСИНО (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Воспитательные программы в России необходимо обновить и выстроить системную работу, чтобы процесс воспитания проходил комплексно и активно задействовал учебные заведения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Впереди обновление примерных программ воспитания, я об этом я говорю ещё раз. Мониторинг, которое проводит министерство, показывает, что воспитание предусмотрено всеми субъектами Российской Федерации, либо в рамках региональных программ, либо в рамках иных документов. Например, региональных государственных программ "Развитие образования", программ патриотического воспитания, некоторые из которых утверждены ранее 2015 года, то есть раньше утверждения "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации",- сказала Васильева на Всероссийском совещании региональных министерств.
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"Принимая во внимание высокую скорость изменения в сфере воспитания, безусловно, программы нуждаются в обновлении. На данном этапе важно выстроить системную работу таким образом, чтоб процесс воспитания проходимо комплексно, в том числе, в большей степени на уровне образовательных организаций, школ и организаций дополнительного образования", - добавила министр.
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Ольга ВасильеваМосковская областьРоссияОбщество
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