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РИА Новости

Джабаров оценил проект оборонного бюджета США

10:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Принятый сенатом США проект оборонного бюджета на 2020 год свидетельствует о том, что в Пентагоне чувствуют уязвимость армии США перед Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенат США принял проект оборонного бюджета на 2020 год в объеме 750 миллиардов долларов. Документ содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий, а также предусматривает выделение Украине $100 млн на оружие и еще $200 млн на иную военную помощь.
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"США по-прежнему ведут гонку вооружений, видно, что они чувствуют некую уязвимость после того, как Россией были продемонстрированы новейшие образцы вооружений", - сказал Джабаров РИА Новости. Отметив, что Россия никому не угрожает, он подчеркнул, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений.
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФСШАВ мире
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