Джабаров оценил проект оборонного бюджета США

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Принятый сенатом США проект оборонного бюджета на 2020 год свидетельствует о том, что в Пентагоне чувствуют уязвимость армии США перед Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенат США принял проект оборонного бюджета на 2020 год в объеме 750 миллиардов долларов. Документ содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий, а также предусматривает выделение Украине $100 млн на оружие и еще $200 млн на иную военную помощь.