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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"

10:57
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп пошутил, что обстановка на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар".
Как передает корреспондент РИА Новости, представители американских и российских СМИ прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов. Гул их голосов перекрывал слова самих президентов. И до, и после вступительных слов двух лидеров журналисты выкрикивали вопросы, а по окончании протокольной съемки долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы делегаций.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
08:27
Журналисты отказывались уходить со встречи Путина и Трампа
"Как на премии Академии (кинематографических искусств США – ред.). Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.
Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Она продлилась больше часа. Как сообщил по итогам переговоров американский Белый дом, президенты, в частности, договорились, что Москва и Вашингтон продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинМоскваЯпонияСШАВ мире
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