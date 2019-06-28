Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп пошутил, что обстановка на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар".
Как передает корреспондент РИА Новости, представители американских и российских СМИ прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов. Гул их голосов перекрывал слова самих президентов. И до, и после вступительных слов двух лидеров журналисты выкрикивали вопросы, а по окончании протокольной съемки долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы делегаций.
"Как на премии Академии (кинематографических искусств США – ред.). Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.
Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Она продлилась больше часа. Как сообщил по итогам переговоров американский Белый дом, президенты, в частности, договорились, что Москва и Вашингтон продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями.