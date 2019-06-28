СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следствие просит отправить директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро под домашний арест, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.

"На данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов. В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро... Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сказала она.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средств, полученные от коммерческой деятельности в размере четырех миллиардов рублей.

Сообщается, что накануне были проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, были изъяты документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время следствие проводит их осмотр. Кроме того, продолжаются допросы сотрудников компании "Рольф", а также иных лиц, которые могут располагать сведениями, интересующими следствие.