Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T10:52Z
https://ria.ru/20190628/1556002671.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест

10:51
88
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следствие просит отправить директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро под домашний арест, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Вчера, 17:23
Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию
"На данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов. В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро... Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сказала она.
По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средств, полученные от коммерческой деятельности в размере четырех миллиардов рублей.
Сообщается, что накануне были проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, были изъяты документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время следствие проводит их осмотр. Кроме того, продолжаются допросы сотрудников компании "Рольф", а также иных лиц, которые могут располагать сведениями, интересующими следствие.
"На причастность к совершению преступления следствием также проверяются иные сотрудники группы компаний. Также устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности", - добавила Петренко.
300000
Обсудить 0
Дело руководства "Рольфа"РольфСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
Лента
новостей
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
АЗС
Правительство разморозит цены на топливо
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
Здание Дома правительства РФ
Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
На берегу Черного моря в Коктебеле
Аксенов пригласил туристов вместо Грузии отдохнуть в Крыму
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути
Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
10:59Путин заявил о пользе формата Россия —Индия — Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
10:41Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС
10:40Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути
10:39В ДНР два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
10:38В Осаке началась встреча лидеров России, Индии и Китая
Лента новостейМолния