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РИА Новости

Спецслужбы Киргизии продолжают охранять Атамбаева

10:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 декабря 2017
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии продолжают охранять экс-президента Атамбаева, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ).
Ранее в киргизских СМИ появилась новость о том, что в связи с лишением Атамбаева статуса экс-президента, ГКНБ снял с него государственную охрану.
"Информация о том, что сегодня утром сняли госохрану с экс-президента Атамбаева не соответствует действительности. В настоящее время численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента остается прежней", - заявили в госкомитете.
Также в ГКНБ подчеркнули, что готовы "при необходимости дополнительно предоставить охрану для усиления обеспечения безопасности экс-президента".
Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. 14 сентября 2017
Вчера, 12:17
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". Возле его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки. Сам Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться в случае попытки его задержания.
Алмазбек Атамбаев
25 июня, 09:47
Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений в адрес Атамбаева
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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