Спецслужбы Киргизии продолжают охранять Атамбаева

БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии продолжают охранять экс-президента Атамбаева, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ).

Ранее в киргизских СМИ появилась новость о том, что в связи с лишением Атамбаева статуса экс-президента, ГКНБ снял с него государственную охрану.

"Информация о том, что сегодня утром сняли госохрану с экс-президента Атамбаева не соответствует действительности. В настоящее время численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента остается прежней", - заявили в госкомитете.

Также в ГКНБ подчеркнули, что готовы "при необходимости дополнительно предоставить охрану для усиления обеспечения безопасности экс-президента".

Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.