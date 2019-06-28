В Ростовской области открылся военно-технический форум ЮВО "Армия-2019"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Военно-технический форум Южного военного округа "Армия-2019" торжественно открылся в пятницу на мемориальном комплексе "Самбекские высоты" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.

Старт форуму дал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

"Впервые за пять лет мы максимально расширили географию важнейшего военно-патриотического мероприятия и сегодня в 12 субъектах Российской Федерации юга нашей страны на 30 тысячах квадратных метрах развернуты выставочные площадки. Еще одним регионом проведения форума в этом году стала Республика Армения", - сказал Дворников.

Он отметил, что наблюдать трансляцию всех точек этого события в реальном времени позволяют возможности современной системы управления войсками. "На прямой связи Волгоградская область, Кубань и Ставрополье, Республики Северного Кавказа, Крым, Севастополь и парк "Патриот" российской военной базы в Гюмри", - уточнил он.

В течение трех дней жители и гости Ростовской области смогут стать свидетелями динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники, а также посмотреть статичную выставку более 200 образцов вооружения и техники.

Помимо этого на площади более чем в 15 тысяч квадратных метров посетителей ждет масштабная культурно-развлекательная программа и спортивные мероприятия: выступление творческих групп военного округа, соревнования среди зрителей по гиревому рывку, дартсу, стрельбе из лука, арбалета и пневматических винтовок.