Трамп ожидает, что встреча с Си Цзиньпином будет продуктивной

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в японской Осаке будет продуктивной, сообщает агентство Президент США Дональд Трамп ожидает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в японской Осаке будет продуктивной, сообщает агентство Франс Пресс

"Я думаю, она будет продуктивной", - заявил Трамп о предстоящих переговорах с председателем КНР.

В пятницу в Японии начался двухдневный саммит G20. Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны встретиться на его полях 29 июня и обсудить торговые вопросы. Ранее Трамп не исключал, что в ходе встречи стороны заключат соглашение по торговле.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.